云顶之弈黑夜游侠阵容怎么上分 11.19黑夜游侠阵容怎么搭配

2021-10-07 09:51:24 来源：互联网 编辑：佚名

云顶之弈11.19版本新的黑暗游侠阵容得到了加强，也成为了一套S级别的阵容，在目前版本上分非常好用，下面就为大家分享云顶之弈11.19黑夜游侠阵容的玩法。

云顶之弈黑夜游侠阵容玩法分享

英雄羁绊介绍

早期过度

前期出门抢大剑，这版本游侠大剑比攻速需求更高。前期打连胜，尽量早点升人口，二阶段用斗士加丧尸或者神盾过渡最佳，肉装给猪妹，输出装给丧尸或者神盾怪。

装备分析

厄斐琉斯：青龙刀、无尽、巨杀，轻语和正义可选。阿克尚：飓风、饮血、杀人剑。猪妹和芮尔：日炎和其他肉装。皎月：复活甲

阵容站位

搜牌节奏

中期三阶段6人口搜出四斗+三丧尸或者六神盾，根据二阶段打工情况决定。中期如果厄斐琉斯直接来也可以马上上，一星厄斐琉斯强度就很高。厄斐琉斯没来之前，其他游侠牌都可以先不留，这版本主要靠厄斐琉斯大招的输出。四阶段4-1上7人口，至少搜出一张厄斐琉斯+双游侠+合格的前排，此时前排可以四斗、四黑夜、重骑兵。有一张厄斐琉斯四阶段压力就不大了后期五阶段5-1上8人口，凑大成型阵容即可。成型之后建议在8人口追三星，厄斐琉斯三星直接爆炸，其余每一张卡来得多能追到三都是不错的提升