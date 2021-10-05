中世纪王朝怎么捕鱼 鱼叉怎么用

中世纪王朝游戏中有各种资源，其中鱼是个快速有效的食物资源，那么中世纪王朝怎么抓鱼？一起来看看吧。
捕鱼方法
最常见的选择就是鱼叉，玩家可以装备鱼叉，之后就可以在水中叉鱼了。
当然还有另一种叉鱼的方法，就是使用弓箭。
叉鱼技巧
按alt看到鱼再戳。
不建议用鱼叉，因为水上打鱼会飘，鱼叉有时会突然窜出很远(bug)，如果朝水中央插鱼，可能要去下游找鱼叉。
如果在水中央朝岸方向插，可能再也找不回。
建议用弓箭，箭丢失也不心疼，还轻。
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