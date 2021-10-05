新世界精英在哪里 NewWorld精英怎么找

2021-10-05 10:10:53 来源：互联网 编辑：佚名

新世界游戏中有精英敌人可以挑战，打败他们能获得各种奖励，那么新世界精英在什么地方？一起来看看吧。

新世界精英刷新位置分享

新世界的地图上分布着不少精英地区，这是玩家主要的刷怪地区。精英地区在地图上图标跟一般地区很好区别，图标有明显的一团火焰背景。

正常流程玩家遇到的第一个精英地区会是Brightwood南方湖中的岛屿Brightwood lsle或者Cutlass Keys东南角的岛屿Stone Skull Fort。

基本上每个精英地区都会有精英宝箱(Elite Supply Chest)以及看守箱子的精英Boss级敌人。一些高级本钥匙要的材料只能从精英宝箱内开出。箱子刷新时间大约1天。

当没有副本、战争可玩的时候，精英地区是个好去处。