新世界阵营任务在哪领 New World阵营任务怎么接

2021-10-05 10:03:44 来源：互联网 编辑：佚名

新世界游戏中有个阵营任务是一个非常重要的主线，这个任务比较难找，下面就为大家分享新世界阵营任务的领取方法。

新世界阵营任务领取方法分享

任务中会有个任务翻译成中文是角斗士的荣耀，这个任务不会有地图标点，需要去任务中提到的城，这个城以阵营为例，cutlass keys，在地图左下角。

去找这个城的阵营的人对话领取另一个任务，此时gloria这个任务不会消失。此任务24级才可以做。

子任务名叫trial of the gladiator，地图蓝色任务或者按J在任务列表找一下，任务有告诉你去哪个城。

不会有地图标点，接到子任务才有地图标点，不同阵营去的城不一样，需要注意。