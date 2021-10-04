新世界怎么买房 newword买房多少钱

2021-10-05 09:58:01 来源：互联网 编辑：佚名

新世界游戏中玩家可以购买房子获得buff加持，而且房屋还能存放战利品，那么新世界买房价格是多少，一起来看看吧。

newword买房指南

首购房屋价格减半，所以最贵的20000金房子，只要10000金;

首购房屋需缴第一周优惠税金1000，第二周开始就需缴2000金;

购房后未缴周税金，房屋不会收回，但房屋给的Buff会消失;

重点20000金的房屋跟2500房屋 一样只能放5个战利品。

我自己的心得是可购买最便宜的房屋。

首购屋2500金：

首周税金125-250金，第2周500金;

第2栋屋5000金，周税金250-500金;

第3栋屋5000金，周税金250-500金;

周税金共1250金-1500金。

周税金依照地区城主的房屋税收取5%~10%的房租，3栋共1250金~1500金，(有点地区声望卡可再减免37%周税金等于说只要缴788金~945金)

房子可买3栋，可放5个不同的战利品，所以可放15个战利品。

以下数据是已购买3栋房子+T3战利品状态下的数值

战斗类玩家：可选择对应5种类型怪物增加18%伤害(1栋房子放5种不同类型，刚好怪物类型只有5种)。

采集类玩家：钓鱼+7500幸运 、收割+1500幸运、伐木+1500幸运、采矿+1500幸运、割皮+1500幸运;

T2 幸运食物增+1400幸运，但时间只有25分钟，价格：100金，但房屋给的Buff是全地图+永久(有缴税金)。

制造类玩家：工具台、武器、防具(包包)、炼金(戒指)，永久增加9点最低装备分数。

打宝装玩家：+1.5%幸运

简单整理

周缴788金~945金 (-37%房屋税)，战斗职可永久增加18%伤害

采集系可永久增加1500-7500的LUCK，等于说24小时都在吃幸运食物。