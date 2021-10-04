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云顶之弈稳定吃鸡阵容怎么搭配 11.19什么阵容稳定上分

2021-10-05 09:50:24来源：互联网编辑：佚名

云顶之弈11.19版本更新到目前已经有段时间了，一代版本一代神，每个版本的阵容和英雄都会进行一定的调整，那么云顶之弈11.19有什么阵容能稳定上分，一起来看看吧。

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云顶之弈11.19稳定上分阵容推荐

爆杀流德莱文

英雄和羁绊

稳健运营：前期尽量用强势棋子与羁绊打工，保证打工棋子2星，进而稳定血量健康，步入7与8阶段，7与8阶段低费打工卡向以4-5费棋子为核心阵容转型

早期过渡

前期过渡三哨兵三神盾过渡，有德莱文的装备可以先给奥拉夫带，尽量打连胜。

装备分析

光明火炮是德莱文的必备神装，如果没有的话只能走吸血纯输出卢锡安，可以装备饮血剑、轻语、无尽等，就是那种一边走一边掉斧头的德莱文!

阵容站位

不能跟大眼或者卢锡安对位，一定要跟他站正对面贴着他站位。

不能跟大眼或者卢锡安对位，一定要跟他站正对面贴着他站位，同时也要注意破败之王佛耶戈的站位，德莱文不能被他对到!

搜牌节奏

掉血很快的话，4-1拉七级，小搜一波卡，如果质量允许吃五十块钱利息拿利息升级，但核心还是要速八找大哥德莱文!

克制分析

这个阵容只要对位对的好，基本没有怕的阵容，除非别的对手天胡。

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