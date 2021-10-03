怪物猎人物语2大轰龙基因怎么搭配 大轰龙用什么基因好

2021-10-04 09:33:50 来源：互联网 编辑：佚名

怪物猎人物语2大轰龙是游戏中最近新出的一个随性兽，可以搭配多种基因分成各种流派，下面就为大家推荐怪物猎人物语2大轰龙基因搭配。

怪物猎人物语2大轰龙基因推荐

大轰龙属性

大轰龙自带因子

那么配法就很明显了，走无火双修

什么?你说走纯物理?走物理那我还不如去玩鏖战，鏖魔的会心率和血量都比大轰龙多。

一个怪物如果没什么特色的话那就仅仅是一个框架了，毫无游戏性

这里我要先说一个很多人不会去注意的点，二代很多怪物的特效是被削过了的，到了大轰龙这里那就更加离谱了

大轰龙使用碎龙的爆破光环后是可以开启野生大轰的爆轰状态的

可以明显看到血管等特效

那么接下来请欣赏卡普空的神奇操作，当大轰龙获得攻击buff加持后，爆轰特效将会被强制覆盖!特效直接丢失!只有愤怒的特效(眼睛变红，身上血管没特效了)不管是先开爆破光环再开攻击buff还是先开攻击buff再开爆破光环，最终结果都是特效丢失。我不知道这个是bug还是什么的，总之攻击buff和爆破光环特效无法共存

没有爆轰特效你管这叫大轰龙???

还原型大轰龙(稍微还原)：

要玩双修的话狂热化是必要的，毕竟狂热化是全属性攻击力提升

爆鳞龙因子可以让大轰龙使出龙车动作，一边龙车一边爆破也算比较还原了

爆锤龙的鞭子大基因动作跟大轰龙自己的粉尘是一样的，而且旋尾爆弹可以会心一击，消耗也比粉尘低。如此一来也没什么理由去用粉尘因子了

起爆飞踢和一触即发可以直接引爆爆破异常

大咆哮就没什么好说的了，为了还原大轰龙