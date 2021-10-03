超激斗梦境平民玩家怎么开荒 平民玩家怎么玩

超激斗梦境是一款俯视视角类似于DNF的刷副本游戏，这款游戏平民玩家能投入时间也是可以玩的，那么超激斗梦境平民玩家怎么上手，一起来看看吧。
建议先不买等级，只买高级凭证，前期强化10就够用了，如果你实在是要买等级也行。
目前武器强化10，其它防具都是强化8，再往上强化就不是平民玩家能承受的了。
装备成套比散架评分高，目前我两个150粉套装，其它都是紫套装，其余也有一些散件粉，但是带上了降低评分和伤害。
首先，得要去刷一套150紫套装，大概都强化一下，达到150粉装本高地跟弥雾的门槛，这个基本上每个人都能达到。
然后的话每天打完粉本的2+2拿到特殊奖励，期间凑齐400个粉碎片会送你一个粉装备，建议先不要用，留着，等出粉装备了再成套，装备的选择上衣头盔，其它的两件套，建议优先凑齐。
紫卡四件套就好，稍微升一下等级，想要追求粉卡的话，记得每天两次流浪团，有几率出粉卡的。境界的话每天两次是必打的，最好是按着每天的公告任务来做，会送你一个当前境界的自选箱子。
超激斗梦境是一款俯视视角类似于DNF的刷副本游戏，这款游戏平民玩家能投入时间也是可以玩的，那么超激斗梦境平民玩家怎么上手，一起来看看吧。超激斗梦境平民玩家玩法分享建议先不买等级，只买高级凭证，前期强化10就够用了，如果你实在是要买等级也行。目前武器强化10，其它防具都是强化8，再往上强化就不是平民玩
新世界游戏中有很多武器可以选择，其中西洋剑和长枪是PVP中非常强力的武器，西洋剑攻击速度快伤害足，长枪攻击距离远适合中距离骚扰对方，下面就为大家分享新世界西洋剑个长枪的pvp加点。新世界newword西洋剑和长枪PVP加点推荐长矛西洋剑
暗黑2重制版游戏中墨菲斯托是第三幕的boss，俗称劳模，打完这个boss能掉落很多的战利品，不少玩家都会选择打墨菲斯托刷装备，那么暗黑2重制版墨菲斯托在哪？一起来看看吧。暗黑2重制版墨菲斯托位置分享刷劳模大家都知道好，但是战网重置地图困扰了不少新人还有老HM依赖症啊，二层地图又大，还有冥河娃娃，大锤
暗黑2重置版总有不少雇佣兵供玩家选择，这些雇佣兵共有四种，每一种的特性和技能都不一样，那么暗黑2重置版中哪些佣兵厉害，一起来看看吧。暗黑2佣兵推荐雇佣兵大概4种，act1的弓箭手，act2的长枪佣兵，act3的魔法铁狼，act5的蛮子佣兵。弓箭手弓箭手佣兵可以装备盔甲,头盔和弓(弩不行)，技能为內视
云顶之弈11.19版本中有不小英雄都得到改动，最近有一套小恶魔阵容在游戏中的出场率很高，不少玩家试了一下发现效果很不错，下面就为大家分享云顶之弈11.19小恶魔阵容的玩法。云顶之弈小恶魔阵容玩法分享英雄小炮：小炮的机制被改动，现在不会跳对方的后排，变成了自保技能，但这样就少了清后排的能力，不建议追三
新世界游戏最近刚开服不久，很多玩家都加入到了游戏之中，为了防止各位玩家前期开荒多走歪路，下面就为大家分享新世界nowword前期开荒的注意事项。新世界前期开荒技巧分享快速赶路技巧关于精力满精力100，闪避一次是50精力，低于50也可以闪避，但精力条会变灰，再次恢复到100才能闪避。基于以上跑路有两种
暗黑2重制版游戏中有多个职业，每个职业都能衍生出各种流派，其中圣骑士是游戏中的亲儿子职业，他的双热流非常厉害，下面就为大家分享暗黑2重制版双热圣骑毕业装。暗黑破坏神2重制版双热圣骑毕业推荐武器：悔恨(地狱第三幕小怪给我爆了28，就拿去做了悔恨)衣服：刚毅(用好东西换的28，找朋友弄了个差不多的底材自
新世界西游戏中一共有11个职业，其中西洋剑个单手剑都是近战快输出手，用的玩家很多，下面就为大家分享新世界西洋剑和单手剑的加点方法。新世界西洋剑和单手剑加点分享西洋剑主要靠闪避和反击，低PING输出巨高单手剑
老玩家们都知道暗黑2重制版是一款要不停刷刷刷的游戏，既然要不停的刷那就要找一个简单高效的刷怪点，那么暗黑2重制版什么地方刷怪比较好？一起来看看吧。暗黑2重制版刷怪点推荐Boss类Bug安达利尔，最容易卡Bug。甚至你正常游戏就能卡成功，但因为掉落不如Bug都瑞尔，较少有人问津。Bug都瑞尔，又称Bu
云顶之弈11.19版本中德莱文得到了加强，可以搭配不少阵容，那么云顶之弈11.19六征服德莱文阵容怎么搭配，一起来看看吧。云顶之弈11.19六征服德莱文玩法分享英雄和羁绊早期过度奥拉夫+刀妹+乌迪尔+赛娜由于我们是4费卡主C运营体系，因此最好选择连胜过渡。二阶段最好是凑齐3光明+3神盾过渡，这两个羁