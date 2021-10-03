超激斗梦境平民玩家怎么开荒 平民玩家怎么玩

2021-10-03 09:37:48 来源：互联网 编辑：佚名

超激斗梦境是一款俯视视角类似于DNF的刷副本游戏，这款游戏平民玩家能投入时间也是可以玩的，那么超激斗梦境平民玩家怎么上手，一起来看看吧。

超激斗梦境平民玩家玩法分享

建议先不买等级，只买高级凭证，前期强化10就够用了，如果你实在是要买等级也行。

目前武器强化10，其它防具都是强化8，再往上强化就不是平民玩家能承受的了。

装备成套比散架评分高，目前我两个150粉套装，其它都是紫套装，其余也有一些散件粉，但是带上了降低评分和伤害。

首先，得要去刷一套150紫套装，大概都强化一下，达到150粉装本高地跟弥雾的门槛，这个基本上每个人都能达到。

然后的话每天打完粉本的2+2拿到特殊奖励，期间凑齐400个粉碎片会送你一个粉装备，建议先不要用，留着，等出粉装备了再成套，装备的选择上衣头盔，其它的两件套，建议优先凑齐。

紫卡四件套就好，稍微升一下等级，想要追求粉卡的话，记得每天两次流浪团，有几率出粉卡的。境界的话每天两次是必打的，最好是按着每天的公告任务来做，会送你一个当前境界的自选箱子。