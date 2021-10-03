暗黑2重制版墨菲斯托怎么刷 墨菲斯托在哪里

2021-10-03 09:25:45 来源：互联网 编辑：佚名

暗黑2重制版游戏中墨菲斯托是第三幕的boss，俗称劳模，打完这个boss能掉落很多的战利品，不少玩家都会选择打墨菲斯托刷装备，那么暗黑2重制版墨菲斯托在哪？一起来看看吧。

暗黑2重制版墨菲斯托位置分享

刷劳模大家都知道好，但是战网重置地图困扰了不少新人还有老HM依赖症啊，二层地图又大，还有冥河娃娃，大锤这种能半路截胡的强大怪物，闷头找地图效率低，危险而且影响心情。我曾经也是HM依赖症患者，经过一些实际操作以后，现在已经比较熟练了，在刷老墨的路上已经可以做到跟开HM差不多。

这里面的规律就是：三层入口的方向相对于小站入口的方向是在左边。所谓的入口就是小站或者三层的房间围墙的门，或者说不传送靠步行能进入的这个房间的门。

这里我就用我的游玩过程来具体解释一下吧。

1.首先，小站传过来，这次发现入口的朝着地图的下方，那我就可以按入口左侧推断，三层一定是在地图的右侧边缘某个房间。

2.我就开始往地图的最右侧传送，一直找到地图右侧边缘，到了右侧边缘我发现，我出于地图最右上方，这样我贴着右侧边缘开始一路往下方探索(红色的线即地图边缘)

3.找到

1.这次地图，小站入口是向左的，那么他的相对方向左，三层的入口肯定是在地图下方

2.寻找到地图下方边缘，一路传送

3.找到

这个是我昨天遇到的一个图，没截图，大概是这样

这图恶心在，我思路都没错，小站入口在左，按规律，找地图下方边缘，结果发现，整个地图下方都被我找到了，没三层的房间。

那就说明会出现这样的情况，地图肯定中间凹进去一块，有另一个下方边缘了。于是就往回走，终于发现那个鬼房间，在地图中央，但是它依然符合这个规律。这种图不常有，而且有几种类似的变化，要见机行事。

心得大概就是这么多了，实际操作几次就熟练了。