云顶之弈小恶魔阵容怎么组 11.19小恶魔阵容怎么出装

2021-10-03 09:12:44 来源：互联网 编辑：佚名

云顶之弈11.19版本中有不小英雄都得到改动，最近有一套小恶魔阵容在游戏中的出场率很高，不少玩家试了一下发现效果很不错，下面就为大家分享云顶之弈11.19小恶魔阵容的玩法。

云顶之弈小恶魔阵容玩法分享

英雄

小炮：小炮的机制被改动，现在不会跳对方的后排，变成了自保技能，但这样就少了清后排的能力，不建议追三星。(除非一次性来很多)

克烈和炸弹人：这两张牌是前中期强度很高的卡，三星后期也不错。优先考虑克烈的装备，因为前期轻语的破甲效果在大家阵容强度都很低的时候，小恶魔的群体普攻就会很强，帮助你稳血。那么炸弹人如果前期就有普通蓝霸符二星了也非常强力，比游侠、德莱文等清理前排的速度要快一点儿。甚至有了蓝霸符法爆三星之后，能快速秒掉前排单体，你可以看到一个三分投篮机器在疯狂输出。如果炸弹人装备特别好又三星了，建议考虑电刀这件破魔抗的装备和法转等，但没必要去配法师。

波比和露露：波比是用来压缩一费卡的牌库，方便去d出三星克烈和三星炸弹人。当然三了也不错，有的时候波比放技能可以配合凯南把最远的后排弹死，有意想不到的效果。露露的话很关键，三星露露可以变5个目标，变羊1.5秒，给队友的话提供150%的攻速，是小恶魔最强的控制和辅助。有没有三星露露很影响你是否能吃鸡。

提莫：提莫这张卡是后备，如果你这把游戏很天谴，没机会追到三星炸弹人，那么就不要犹豫，快速上八用提莫换炸弹人。小恶魔其实打的是比别人多的血量，和中期的爆发。能做到这两点就差不多吃鸡了。

凯南：凯南是中期非常重要的卡，三星控制2.5秒很关键，有些本来你打不过的人，可以靠三星凯南的对位来赢。鬼书绝对是重中之重。

芮尔和泰坦：芮尔二星很重要，因为一星容易放不出技能，控制和护盾给全体小恶魔提高容错率。并且芮尔也是小恶魔转的最佳人选，攻速快了就可以保证一定能放出技能，死亡后以小恶魔的身份复活上场，也有几率再次放技能。泰坦非来牌特别好的情况，不需要三星，只是补充控制和羁绊。

装备

不管是克烈还是炸弹人都不要强求神装。炸弹人可以考虑的光明装备有：蓝霸符、电刀、科技枪、法爆。克烈可以考虑的光明装备有：无尽、飓风、轻语、巨杀、杀人剑、饮血剑。如果以上这些装备都没有，那么露露和凯南可以考虑拿光明装备：羊刀、青龙刀、鬼书、冰心、虫子门、女妖。

阵容克制

这套小恶魔怕带杀人剑的厄斐琉斯，怕带熊菊的神装卡尔玛，其他的都可以战胜。当然人家掏出个三星的四费卡那是肯定打不过。

玩法和心态

玩小恶魔千万不能着急。要在5级卡着50块钱用利息去d牌，不出没关系，一定要耐得住性子。即使是有同行也不要先在4级去抢牌或者5级一次性强求三星克烈，小恶魔不是赌，小恶魔也是运营，只不过运营的是前期和低费卡，要求你对其他人的强度有足够准确的判断力，这点很重要。你需要知道自己什么样的质量才算强，会掉多少点血，这就需要很多游戏经验和理解。天谴局的话，牌也不来，装备也烂怎么办?放平心态，该怎么玩怎么玩，就抱着保八争七去玩就可以了，万一武器库或者野怪给你爆出小恶魔专职，那么快速凑齐8小恶魔也能让你吃到烂分。

站位

站位这种东西还是靠经验，主要注意克烈、凯南、炸弹人和露露的站位。凯南控对方c位挂重伤，要求你会对位。露露防刺客和给克烈凯南炸弹人加攻速，站位要求不是特别高。炸弹人最简单，要注意防滑板鞋、大眼、锤石、卢锡安和刺客，可以站在第二排。当然实在躲不了就能打多少输出打多少吧，毕竟还有克烈在c。克烈的站位要注意不要先吃到伤害和控制，比如努努的一口闷等。克烈因为是重骑兵，防一防灵风就差不多了，如果对方的站位很奇葩，那么克烈就有机会直接突到后排去秒c位。放前排的德莱文最怕克烈!