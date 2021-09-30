新世界前期怎么开荒 NewWorld前期做什么任务

新世界游戏最近刚开服不久，很多玩家都加入到了游戏之中，为了防止各位玩家前期开荒多走歪路，下面就为大家分享新世界nowword前期开荒的注意事项。
快速赶路技巧
关于精力
满精力100，闪避一次是50精力，低于50也可以闪避，但精力条会变灰，再次恢复到100才能闪避。
基于以上跑路有两种方式。
闪避后等一下，卡51精力.精力条永不变灰
卡51精力后连着闪避两次，让精力条变灰。(据说变灰后恢复更快，未测试)
准备：轻甲加火枪
翻滚后收/换武器可以取消闪避后摇。
所以在翻滚后按两下x可以丝滑跑图
火枪点出技能hustle可以翻滚获得加速，配合第一种赶路方式永久加速
技能也可以取消翻滚后摇，如果不想使用火枪的话卡51精力配合突进技能也可以加快赶路速度
轻重甲的搭配
装备达到中甲和重甲的阈值分别为13和23
中甲-1.胸重甲，裤子轻甲，鞋手套帽子选一个重甲，其余中甲-22.9
2.重胸，重腿，鞋手套帽子选一个中甲，其余轻甲-22.9
轻甲-1.胸部带中甲，其余轻甲-12.7
2.中腿，鞋手套帽子选一个中甲，其余轻甲-12.6
板子任务注意事项
板子任务三十分钟刷新一次
镇板任务与你的精炼和制作水平(而不是收集)有关。每25级会得到一个更高要求、更高奖励的任务。
在路边看到东西就采集，割皮，挖矿等等。交付城镇任务可以获得大量经验。
城里发光的资源蜂蜜牛奶什么的也顺手拿一拿(一个小时刷新)派系小车24h刷新
不要做
前期不要做复杂的烹饪任务，鱼肉，鲑鱼，羊这些!极度浪费时间
铁锭，磁石(做副本钥匙的!)也不要交，前期比较缺
高级资源也记得自己留着用
可以做
武器和盔甲的锻造任务可以随便做
药水制作，weak和strong的药水都不错，尤其strong药水给大量经验，要节省用。regeneration再生药水不要专门去制作。
烹饪任务，用肉做的，或者是刚好有食材的任务可以做
其他任务有就交上去。
城镇加点
目前没有办法给领土卡洗点，加成是永久性的
不推荐选择xp加成。
因为60级之后xp加成是没有用的(xp加成对生活技能无效)。而且随着游戏的进展会不断更换城市，没有谁会在一两个城市待到死。
同理，在加点时想好你是否会在这座城市进行交易 制造等等，按照城市相应用途进行加点。比如风城或everfall一般是前期最大的交易城市。
卡片的收益是递减的，选的越多，加成越低。
具体卡牌详解
财产税的卡牌用处不是很大，如果打算买四层房子可以加一加
有加仓库容量的优先选择
standing gain这张卡可以加速城镇升级来获取更多点数，但加成貌似不是线性的。比如25%的加成并不能让你100级只需要75的经验，而是需要93.5的经验。待测试
如果喜欢造家具冲房子分数，house item这种稀有卡一定要点
faction tokens，派系任务加成，不建议在初期的城市选择，和高级城市相比派系任务奖励差距在2倍以上
azoth的获取
采集工具尽量选择有额外掉落azoth的-azoth extraction，掉落加成的azoth attuned也不错。一整套的工具可以让你的azoth几乎用不完
可以从市场购买，先点左边的tools，然后从市场上方的perks选择需要的属性。最右上角的下拉菜单可以查看其他城市的市场
如果没有卖的或者价格太高也可以选择自己制作，反复制作就能得到你需要的属性。
火枪冷知识
手动装填时间约为2秒，切武器两秒后再切回来就不需要再装填。两秒内切回来仍旧需要手动装填
没有精力的时候装填时间更长
善用技能战术装填-tactical reload
使用技能装填的弹药效果不会消失(甚至退出登录都不会)
玩火枪记得调灵敏度和视野
起手连招-射击-战术装填射击-技能装填射击
利用技能hustle获得永久10%加速
武器的翻滚距离是不一样的，比如使用西洋剑和火枪时，翻滚前换到西洋剑，拿出火枪来取消后摇，可以滚动更远，战术装填也会被触发
新世界游戏最近刚开服不久，很多玩家都加入到了游戏之中，为了防止各位玩家前期开荒多走歪路，下面就为大家分享新世界nowword前期开荒的注意事项。新世界前期开荒技巧分享快速赶路技巧关于精力满精力100，闪避一次是50精力，低于50也可以闪避，但精力条会变灰，再次恢复到100才能闪避。基于以上跑路有两种
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