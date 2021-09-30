暗黑破坏神2重制版双热圣骑毕业装备怎么搭配 双热圣骑毕业装是什么

暗黑2重制版游戏中有多个职业，每个职业都能衍生出各种流派，其中圣骑士是游戏中的亲儿子职业，他的双热流非常厉害，下面就为大家分享暗黑2重制版双热圣骑毕业装。
武器：悔恨(地狱第三幕小怪给我爆了28，就拿去做了悔恨)
衣服：刚毅(用好东西换的28，找朋友弄了个差不多的底材自己做的)
帽子：吉永之脸(以物易物，不太值钱)项链：大军之怒(用26换的)
鞋子：食肉骑士
腰带：长传之耳(用二十多个符文找别人换的)
手套：按手
戒指：乌鸦之霜
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