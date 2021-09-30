暗黑2重制版哪里刷怪好 刷怪去什么地方

2021-09-30 09:18:35 来源：互联网 编辑：佚名

老玩家们都知道暗黑2重制版是一款要不停刷刷刷的游戏，既然要不停的刷那就要找一个简单高效的刷怪点，那么暗黑2重制版什么地方刷怪比较好？一起来看看吧。

暗黑2重制版刷怪点推荐

Boss类

Bug安达利尔，最容易卡Bug。甚至你正常游戏就能卡成功，但因为掉落不如Bug都瑞尔，较少有人问津。

Bug都瑞尔，又称Bug虫。需要双开来卡bug，刷日用品效率高于劳模，国人的最爱。

墨菲斯托，又称劳模，日用品之王。目前因为好东西掉率不如Bug虫的原因，国内相对更喜欢虫。

主要优点是非常低端的冰法都可以站桩无伤刷，能掉一些虫不能掉的装备，但其中常用的只有安达利尔的面容。

暴躁外皮，就在第五幕红门里面，且能掉落几乎所有随机掉落的装备，只有三件装备碧蓝怒火、蛛网腰带、秦端雨的力量不能掉。

怪物强度本身不高且进红门就能刷，但在单机能够锁图的情况下并没有那么流行，不过上面说的高端MF野蛮人打爆皮仍然收益不错

督军申克和矫正者怪异，就在第五幕冰冻高原传送点附近。等级不如爆皮但仍然是可以一刷的地方。这两个Boss周围的怪物本身通常强度较低。

崔凡克的三个议会成员Boss，又称K3C。掉落大量金币，且容易掉落高端符文。该地区障碍不多且大多是软障碍，可以用圣骑的冲锋和蛮子的跳跃位移，不是一定要谜团或女巫才能有效率。

由于三个怪本身的强度和旁边经常会有些恶心的吸血鬼类怪物，要刷这三个Boss还是需要一定强度的角色的，主流一般是锤丁、崔凡克野蛮人，最近还听说了反伤流冰法刷这个的。

83-85区域类

85区域即为等级最高的区域，能掉所有随机掉落的装备。这些区域一般有些BD或会选择只刷金怪。

第一幕大寝陵，85区域且无火免怪，火法喜欢。

地穴，85区域，死灵、野蛮人和风德比较喜欢。

第二幕远古通道，85区域且无冰免怪，冰法和风德都喜欢。

以上区域一般难度不大，且有些低端BD不需要无限等高端符文之语也能破免疫。其中，远古通道可能就在传送点旁边，使其对冰法非常诱人。