云顶之弈六征服德莱文怎么玩 11.19六征服德莱文怎么出装

2021-09-30 09:10:44 来源：互联网 编辑：佚名

云顶之弈11.19版本中德莱文得到了加强，可以搭配不少阵容，那么云顶之弈11.19六征服德莱文阵容怎么搭配，一起来看看吧。

云顶之弈11.19六征服德莱文玩法分享

英雄和羁绊

早期过度

奥拉夫+刀妹+乌迪尔+赛娜由于我们是4费卡主C运营体系，因此最好选择连胜过渡。二阶段最好是凑齐3光明+3神盾过渡，这两个羁绊属于是顶级打工仔级别的了，武器先给二星拉夫或者二星刀妹，基本能帮你无忧过渡到4阶段。

装备推荐

主C德莱文：火炮、无尽、饮血。最好有一件光明输出装，巨杀、飓风、光明正义等均可。主T刀妹：主要肉装为主，日炎、反甲、龙牙、狂徒等均可

站位

剑魔、加里奥、刀妹三张肉坦站到第一排。德莱文由于攻击距离较短，站到倒数第二排，方便开局就能输出。锐雯可以携带攻速旗子、伏击手套等装备，站在德莱文旁边加buff。

搜牌节奏

后期：卡莉斯塔、剑魔、刀妹、瑞雯、德莱文、天使、锤石、加里奥4-1拉到7人口后可以小搜一波，尽可能找到一张德莱文，同时补充场上的质量。只要找出一张德莱文，配上6征服，就可以存钱继续上人口。没有6征的话也可以4征4破败，根据实际情况灵活应变。最迟在5-1上8人口，如果前期胡的话也能在4-5就上8。8人口后开始大搜找出2星德莱文，全员到二即可吃分甚至吃鸡。