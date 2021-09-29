新世界腐化入侵任务怎么做 NewWorld腐化入侵怎么关闭

2021-09-29 09:43:08 来源：互联网 编辑：佚名

新世界游戏中后期会经常碰到腐化入侵，腐化入侵就是腐化势力会进攻玩家所在的堡垒，也成为入侵事件，那么遇到腐化入侵事件怎么办？一起来看看吧。

新世界腐化入侵任务处理方法

清理腐化入侵成功后获得腐化碎片，是制作副本钥匙的材料。

待在腐化区域会持续降低腐化抗性，降到0时会扣一部分血。

我们需要相应级别的奥秘法杖来开关相应级别的腐化入侵，25级进副本前给的，T2、T3的奥秘法杖都是通过主线任务获得。

T1的奥秘法杖最高可开关25級的腐化入侵。

T2的奥秘法杖最高可开关35級的腐化入侵。

T3的奥秘法杖最高可开关65級的腐化入侵。

关闭腐化入侵需要击杀区域里的目标，使用奥秘法杖跟核心交互，清理完后得到宝箱。