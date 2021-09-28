暗黑破坏神2重制版奶牛关怎么开 奶牛关怎么打

2021-09-29 09:34:51 来源：互联网 编辑：佚名

暗黑2重制版种有一个非常有趣的关卡叫做奶牛关卡，在这关卡中能刷符文，那么暗黑2重制版中奶牛关怎么刷效率高？一起来看看吧。

暗黑破坏神2重制版奶牛关高效刷取方法

奶牛关是游戏中最重要的高级符文和底材产出场景，格挡防御流冰法是开荒期最棒的刷牛角色，安全、简单、高效。

技能加点：

点一级冰封甲、暖气、静电立场和传送，冰支配加到-150，其余全部投入暴风雪相关。

属性加点：

力量够穿装备，敏捷加到格挡75%，其余全血。

人物关键装备：

卓古拉之握(击杀回血，没有可以改用法师之拳，自己嗑红药)、慎重(击杀回蓝和海量防御，没底材可以随便穿个高防衣服)、

惠斯特的武装(最高格挡率的盾牌，可以IN13#进一步提升格挡速度，主副手各带一个)、蜘蛛之网(关键是20%施法速度，没有的话随便穿，手套用法师之拳)。

佣兵与装备：

选用普通难度第二幕防御型枪兵，自带反抗光环，大幅提升防御值。

装备选用背信(超高的攻速和自带能量消解，佣兵前期最好的衣服)、安戴尔的全灵(被击中触发削弱诅咒，进一步提高安全性)、死神的丧钟(击中触发衰老，大幅提高安全性)

其他：

戒指随便用个带10%施法速度的，保证施法速度达到63%以上，项链随便找个+2技能的，精神剑选个施法速度需要达到33%以上的，鞋子随便。

去商店买一个聚气吸引的法杖放到副手，词条越少修理费越便宜。

补充：

你是一个防御12000+，格挡率75%，血量900+的铁人，3000+暴风雪伤害配合静电场足以迅速清场。

冰法冻牛的优势在于性价比，不建议为这个练法投入过多的成本。

由于人物跑动时防御会归零，格挡率会下降到25%，所以进入牛场后应按切换到走路姿势。

切副手传送绕场一周，对牛使用吸引，附近的牛会聚集到一起。

将牛群集中成4-5堆后，切正手传送进牛群中间，直接往身上放暴风雪和静电力场。如果装备未成形也可以走位，让佣兵在前面抗。

1pp牛场的期望收益大约0.2ist/场，大概1000把就可以出谜团。