新世界武器涂层有什么用 NewWorld武器涂层怎么获得

新世界游戏中武器涂层能为角色使用的武器增加属性，也能为自己上各种buff，那么武器涂层在哪里获取？一起来看看吧。
武器涂层是在对抗Aeternum各种生物的战斗中获得优势的关键。
一旦达到所需水平，便可以在任何营地制作它们。
你可能还会在冒险中的战利品里发现他。
武器涂层适用于武器，并赋予其针对特定生物类别的绝对伤害加成。
例如，对武器使用腐蚀涂层会增强对腐蚀敌人的伤害。
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