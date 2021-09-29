新世界武器涂层有什么用 NewWorld武器涂层怎么获得

2021-09-29 09:29:53 来源：互联网 编辑：佚名

新世界游戏中武器涂层能为角色使用的武器增加属性，也能为自己上各种buff，那么武器涂层在哪里获取？一起来看看吧。

新世界武器涂层作用介绍

武器涂层是在对抗Aeternum各种生物的战斗中获得优势的关键。

一旦达到所需水平，便可以在任何营地制作它们。

你可能还会在冒险中的战利品里发现他。

武器涂层适用于武器，并赋予其针对特定生物类别的绝对伤害加成。

例如，对武器使用腐蚀涂层会增强对腐蚀敌人的伤害。