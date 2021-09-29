新世界怎么刷钱 NewWorld钱怎么赚

2021-09-29 09:17:12 来源：互联网 编辑：佚名

新世界游戏中金币是非常重要的道具，而且金币是永远不够用的，那么新世界金币怎么刷？下面就为大家介绍一下。

NewWorld赚钱方法分享

主线做到选阵营，选完阵营后，主线任务每到一个城，去城里接各种支线、公告板，阵营任务。可以只做上面三个pve阵营任务，你会发现任务地点很多都在同一个地方，不想做的公告板任务可先选择做。

再点一下就是取消，30分钟刷新空白任务，阵营点数可换背包材料(1000点数加250金币)，阵营装备、多的点数可以拿去做背包卖钱。

然后去一个拍卖行，选择右上角的“All Settlements”，然后导航到原始资源。找到你想出售的资源。你将看到该资源的所有价格，并且你可以看到它是便宜还是昂贵的位置。

如果你去便宜的区域购买材料，然后去更贵的区域出售材料，你应该可以轻松牟利，倒卖。