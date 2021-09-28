暗黑破坏神2重制版传送杖在哪里 传送杖怎么获得

暗黑破坏神2重制版游戏中有各种传送杖可以获得，传送杖每个职业都能使用，非常方便，那么暗黑破坏神2重制版传送杖在什么地方？一起来看看吧。
游戏中的传送杖可以在ACT3买，我们刷法杖的地方也是这。
传送杖刷法
1.在ACT3野外传送点旁开个传送门。
2.进门回家看商店。
3.用传送点回刚刚的地方。
4.再用步骤1开的传送门回家。
一直这样循环就可以无限刷了。
暗黑破坏神2重制版游戏中有各种传送杖可以获得，传送杖每个职业都能使用，非常方便，那么暗黑破坏神2重制版传送杖在什么地方？一起来看看吧。暗黑2重制版传送杖在哪里刷游戏中的传送杖可以在ACT3买，我们刷法杖的地方也是这。传送杖刷法1.在ACT3野外传送点旁开个传送门。2.进门回家看商店。3.用传送点回刚
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