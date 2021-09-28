暗黑2重制版符文之语装备怎么做 符文之语顺序是什么

2021-09-28 09:30:55 来源：互联网 编辑：佚名

暗黑2重制版中符文之语装备是玩家自己打造出来的，需要符文安装在装备中的凹槽中，那么暗黑2重制版符文之语装备怎么获得？一起来看看吧。

暗黑2重制版符文之语装备制作方法

1.当你要制作一件符文之语装备前，应该准备好所有需要的符文。

2.材料上的凹槽数量必须完全符合符文之语公式的要求，例如如果一个符文之语需要使用3个符文，那么一件拥有4个凹槽的物品就无法适用于该公式。

3.凹槽物品的类型必须符合符文公式的要求，例如公式如果要求是把剑，那么就不能适用于斧头或者长矛。

4.符文之语只能作用在非魔法类型的凹槽物品上，这意味着套装，暗金物品，或者魔法物品即使有足够的凹槽也无法使用符文之语。

注意：符文之语不能作用在魔法，套装，暗金或杰出物品。

5.按照公式使用正确的符文，如果一个符文插错就无法出现符文之语效果。

6.符文IO非常象LO，确定你选择了正确的。

7.符文之语无法作用于怀特之脚。

8.符文必须按正确的顺序放置，你必须有正确的物品类型，正确的符文和正确的镶嵌顺序。