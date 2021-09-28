死亡循环入侵技能怎么点 入侵技能选什么

2021-09-28 09:20:26 来源：互联网 编辑：佚名

死亡循环游戏中有多种技能可以选择，其中入侵技能的加点比较关键，能降低游戏中的难度，下面就为大家分享死亡循环入侵技能的选择。

死亡循环入侵技能加点

不管是入侵还是反入侵，优先度最高的东西永远是瞬移，配件优先的永远是加瞬移距离。突脸、追击、跑路和抢位置会有决定性的优势。

朱莉安娜的话，有不动时不耗能配件时必选隐身，蹲逼的必然选择，蹲电线蹲BOSS蹲尸体，记得每次换个位置，不然谁偷谁就不一定了。

黑礁岛是首选枪支，连喷50-50，30发超大基础弹夹，远超紫栓EVA8的射速，令人窒息的杀伤力，不需要换弹。

次选浩劫增加对枪成功率，这是考虑到朱莉安娜延时贼高，对枪劣势大，很可能喷不过柯尔特。