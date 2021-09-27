开拓者正义之怒选什么种族好 什么种族比较厉害

2021-09-28 09:16:43 来源：互联网 编辑：佚名

开拓者正义之怒游戏中有多个种族供玩家选择，每个种族都有自己专属的天赋和特性，那么开拓者正义之怒哪个种族最好？下面就为大家介绍一下。

开拓者正义之怒种族介绍

神裔

神裔可以考虑选择对他们的主要能力加成最有利的传承，通常选择力量和魅力加成的“天使裔”、敏捷和魅力加成的“灵犀裔”，以及敏捷和感知加成的“金羽裔”。

吸血裔

吸血裔是人类和吸血族的孩子。他们可被负能量治愈，被正能量伤害，且不受能量消耗的影响。

一般考虑选择基础“吸血裔”传承。其他的传承也不是不能用，但是都或多或少的影响了感知属性，这是本作中最重要的技能。

矮人

矮人的种族传承可以考虑“古冢”，在对抗巨人、半兽人和地精时更有优势。但是，有一个问题就是古冢矮人会失去敏锐直觉，这是游戏中最重要的整体技能。如果你队伍中有多个高感知的成员，两个没的说。 精灵精灵选择“基本”传承即可。如果你有高感知的队员，同时自身又不是施法单位，可以选择“博学”。只有在你不是施法者，并且毫不介意魔法睡眠时间和迷幻效果的情况下，才会选择“灾生”。

侏儒

对于侏儒来说，可以考虑“纵火”与“旅者”。这个游戏中所有NB的敌人一般都不知道是什么种族，所以可以去掉传统的防御加成，以换取速度和学识奖励。 半身人半身人的“基本”种族传承很出色，没什么意外就是它了。但是，总想先手的战斗型半身人玩家可以看看“急行”，在基本速度和先攻鉴定上都有非常好的加成。

半精灵

半精灵应该坚持“基本”传承，并选择“技能专攻——察觉”，这是游戏中最重要的技能。“亲眷”和“双裔”就是个废，如果你看中了这些加成，还不如选择其他种族。 狐妖狐妖有两套传承，任选其一即可。

土巨灵裔

土巨灵裔最好选择有力量与感知加成的“基础”传承，力量和魅力加成的“宝石魂裔”也可以考虑。 魔裔魔裔最有用的是敏捷和魅力加成的“野兽之子”和“怨恨族裔”，喜欢其他玩法的可以试试“深渊族裔”。当然了，如果你对某一项属性有特别的想法和爱好，也可以根据自己情况选择种族传承。