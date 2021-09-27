云顶之弈六哨兵卢锡安怎么玩 11.19六哨兵卢锡安阵容怎么搭配

2021-09-28 09:08:02 来源：互联网 编辑：佚名

云顶之弈11.19版本已经更新了，每个版本都会有增加几个强势的阵容，那么云顶之弈11.19版本什么阵容厉害，下面就为大家分享云顶之弈六哨兵卢锡安的玩法。

云顶之弈六哨兵卢锡安阵容搭配

英雄和羁绊

6哨兵2铁甲2炮手

稳运营：保证经济和血量健康前提下，使用利息升级或搜牌，一般情况下再3-2升6级，4-1升7级，5-1升8级

早期过渡

奥拉夫作为版本前期唯一真神，两星即有超强的战斗能力，建议攻速开先做出泰坦，2星拉夫带泰坦前期基本一路连胜。

装备分析

卢锡安技能有魔法物理双收益，所以泰坦的物法双叠加对卢锡安收益最大，且版本加强刚刚加强，所以卢锡安泰坦尽量必备，层数叠满又肉输出又高。饮血可以被正义替代，其次是版本新宠巨杀，随着版本加强也变成了主流神器，尤其在丧尸横行的版本，巨杀有着快速过丧尸的奇效。其次羊刀、轻语、杀人也都可以选择。肉装给到前排加里奥即可，多余的物理输出装可以给到阿克尚。

阵容站位

鉴于版本主流丧尸法较多，这套站位可以躲避大眼左右底角站位的伤害，且提高技能直接命中后排的几率

搜牌节奏

前期如果没有奥拉夫和神盾或锐雯过渡，我们也可选择连败做装备速升7人口抢卡。前期连胜6人口小d补质量，7人口如果有一张卢锡安，d出6哨兵即可上8，如果7人口卢锡安听牌，可观察场上情况，数量不多可以找出2星卢锡安。8人口除阿克尚整体2星即可上9，阿克尚没来用刀妹带装备代替。

克制分析

打常规阵容均有一战之力，有些怕4骑3铁甲德莱文，需要整体质量过硬。卢锡安作为前中期强势单卡，打后期会略显疲软。后期上9我们可以选择转为2星阿克尚c，如果有羊刀也可以转天使提高战力上限。