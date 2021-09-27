柯娜精神之桥大师难度boss怎么打 大师难度怎么通关

2021-09-27 09:50:56 来源：互联网 编辑：佚名

柯娜精神之桥游戏中有不少玩通关了一周目打算二周目挑战大师难度，不过在大师难度boss的伤害极其夸张，动不动就秒人，那么柯娜精神之桥大师难度怎么通关，一起来看看吧。

柯娜精神之桥大师难度通关攻略

优先升级弓箭平地瞄准慢动作，弓箭数量+1，腐灵炸弹进入慢动作，炸弹射爆增伤以及炸弹数量。生存方面护盾强化两级也都要升。

战斗默认采取跳射进入慢动作作为常规手段避免伤害。几个重点BOSS打法必须熟悉。

boss打法

太郎BOSS难度不大，注意他比较危险的几招你老实防御或者闪避，断剑之后直冲抓招一定要躲过。

木匠BOSS二阶段砸火招小怪，可以在他开始前扔炸弹到他身上引起他反击把炸弹扔回，如此打断掉小怪加入。他任何招式结束以砸地出火圈收招的，跳过火圈后近战输出即可。

面具制造者BOSS，要莽一点追着打，用冲刺让他硬直。他的剑招连段要练习能闪避掉。这个BOSS千万不能等或者以躲为主。

猎人BOSS主要靠找机会射中他的头让他从空中落下造成输出机会，相反他主动落地后追击你的招式尽量靠冲刺躲避不要正面刚。

托士BOSS战，攻击100%反弹你的阶段，可以冲刺破掉。他发剑招连段，尽量在准备期靠你冲刺打断他。他的几招法术是你主要输出窗口。

真正最难，就是最终战的最后阶段，要尽快在躲避陨石过程中攒满第一个腐灵技能点这里。躲BOSS的陨石最好是他发招后你跑位沿着场地转圈，期间在不会被火圈烧到的前提下，尽量跳射进入慢动作射小怪攒球并且确保走位路线。攒满第一个球能拔BOSS身上的矛之后就不难了。

另外，当你升级出腐灵炸弹造成减速后(几乎就是静止效果)，大多数BOSS战，在攒好2个槽的局面下可以靠衔接腐灵炸弹的静止效果做一波主要输出。一次腐灵炸弹的有效时间，物理轻攻击大约可以保障打出两套4连。大师难度下，一般不要赌弹反成功率，容易适得其反。