审判之逝湮灭的记忆异人町的顶点奖杯怎么解锁 亚门怎么打

2021-09-27 09:34:16 来源：互联网 编辑：佚名

审判之逝湮灭的记忆游戏中有很多奖杯供玩家解锁，到了游戏中后期会有一个支线任务有个npc回来挑战八神，打败这个npc能解锁异人町的顶点奖杯，下面就为大家分享异人町的顶点奖杯攻略。

审判之逝湮灭的记忆异人町的顶点奖杯攻略

奖杯解锁条件：

在支线案件“最后的委托～Returns～”战胜挑战八神的人物。

因为亚门二阶段的控制极其厉害，基本控你一下你动都动不了了，而且回血极其厉害，你倒地一次回半条，所以对策是一阶段攒满气，然后快速结束二阶段。

一阶段就不要正常打，攒气为主，推荐一个套路：流转化劲→挑衅→按两下切一闪风格然后后撤步△蓄力，攒到满气进二阶段，就可以直接开EX，把容易触发的极。

比如往身上冲刺翻身触发的极，EX奔掌底，圆舞的舞空极，不太推荐一闪的EX那重拳，非常容易被打断。都打出来就可以快速解决二阶段，通过后奖励极天极阵仙药。