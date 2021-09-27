新世界传送复活点在什么地方 NewWorld有哪些

2021-09-27 09:17:45 来源：互联网 编辑：佚名

新世界游戏中玩家死亡会在附近的复活传送点进复活，是游戏中非常重要的东西，但是这几个复活传送点都不太好找，下面就为大家分享新世界复活传送点的位置。

NewWorld复活传送点在哪里

每个人可以在酒馆设置一个主城，可以在野外打开地图选择recall 回主城，冷却cd在一小时。当拥有自己的房子后，也会有个recall回房子的选项，冷却cd在一个半小时。这两种recall都不消耗小蓝瓶。不过要注意死亡复活选择在主城复活也会进入cd。

每个主城都有1-3个野外传送点，传送点的解锁需要自己跑过去开一下。传送点传送需要消耗小蓝瓶，消耗的数量与负重、距离和阵营有关。

在城镇里，也有传送点，但在城镇中传送到其他地方传送点不用非要走到城镇的传送点传送，你可以在城镇范围内的任意地方打开地图开始传送。