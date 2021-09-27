新世界传送复活点在什么地方 NewWorld有哪些

新世界游戏中玩家死亡会在附近的复活传送点进复活，是游戏中非常重要的东西，但是这几个复活传送点都不太好找，下面就为大家分享新世界复活传送点的位置。
每个人可以在酒馆设置一个主城，可以在野外打开地图选择recall 回主城，冷却cd在一小时。当拥有自己的房子后，也会有个recall回房子的选项，冷却cd在一个半小时。这两种recall都不消耗小蓝瓶。不过要注意死亡复活选择在主城复活也会进入cd。
每个主城都有1-3个野外传送点，传送点的解锁需要自己跑过去开一下。传送点传送需要消耗小蓝瓶，消耗的数量与负重、距离和阵营有关。
在城镇里，也有传送点，但在城镇中传送到其他地方传送点不用非要走到城镇的传送点传送，你可以在城镇范围内的任意地方打开地图开始传送。
柯娜精神之桥游戏中有不少玩通关了一周目打算二周目挑战大师难度，不过在大师难度boss的伤害极其夸张，动不动就秒人，那么柯娜精神之桥大师难度怎么通关，一起来看看吧。柯娜精神之桥大师难度通关攻略优先升级弓箭平地瞄准慢动作，弓箭数量+1，腐灵炸弹进入慢动作，炸弹射爆增伤以及炸弹数量。生存方面护盾强化两级也
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