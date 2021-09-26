中世纪王朝天赋怎么点 前期天赋选什么

2021-09-26 09:59:28 来源：互联网 编辑：佚名

中世纪王朝是一款第一人称的模拟经营游戏，游戏中是有天赋可以选的，那么中世纪王朝游戏前期天赋怎么点？一起来看看吧。

中世纪王朝前期天赋推荐

玩家自身分为建筑、狩猎、农业、外交、采集、制造等6项技能树，在相应活动中会获得经验值。

这里初期必点的两项分别是采集和狩猎的两个1/1点的技能，点上技能后按alt键就可以开“鹰眼”观察到高亮的植物/动物，方便采集。

但是此行动会消耗耐力，一边跑路一边开鹰眼属于作死。

其他就随意了，个人建议除了几个经验天赋外特别需要注意讨价还价和减税perk，这两个直接关系营收。其他多数是减耗加速之类的，不细说了。

村民同样有这6个属性，虽然没有天赋树可点，但是他们同样可以通过工作获得经验并升级，更高的属性会让他们工作效率提高。靠时间让他们6项全能不太现实。

初期尽量找相应属性3的村民，但是鉴于漫长的跑路过程，有个2也能凑合。