暗黑破坏神2重制版野蛮人用什么武器好 野蛮人武器选什么

2021-09-26 09:48:57 来源：互联网 编辑：佚名

暗黑2重制版中野蛮人是一个近战职业，前期开荒会比较费劲但是之后装备只要一旦成型能在地图中横着走，那么暗黑2野蛮人用什么武器？一起来看看吧。

暗黑破坏神2重制版野蛮人武器推荐

剑类或斧头类

剑类单手居多。如果你选剑类支配，最终的装备可以选择像专心玩法一样的“光之军刀”等，搭配比较好一点的盾牌。也可以用双手剑做比较强的符文之语，

比如“誓约”符文之语，用无形精华级双手剑做。

至于斧头类，用无形双手斧做的“誓约”符文之语也是不错的。

锤类

双手锤不错的很多，比如不朽之王套装中的锤子，下面的风之锤，或者肋骨粉碎者。

长矛类

如果选择支配长矛加满，则宏森丹(升级)、爱里欧克之针等暗金长矛是不错的选择。

长柄武器类

传统的实惠符文之语都不错，比如眼光、遵从等，当然上次提到的破骨、盗墓者、死神的丧钟等暗金装备也不错。前中期可以用普通级材料做眼光符文之语，很好用。

副手武器

选取比较自由，如果缺准确率可以选择如图的恶魔爪牙(俗称烧火棍)，用上面的火焰强化技能给自己加准确率;如果想要传送可以找“娜吉解谜杖”;如果想呐喊技能高一点可以用加呐喊技能的装备，甚至盾牌和剑都用精神符文之语(一共+4所有技能)。

土豪武器选取

对于双手武器来说，无疑最合适的是“死亡呼吸”符文之语(6凹槽白色武器，符文顺序26#+15#+1#+2#+33#+5#)，需要最高的33号符文，很难做出(一般用无形装备做，攻击力超高，有永不磨损属性，不用担心用坏)。

如果用单手武器，“悔恨”符文之语最好。