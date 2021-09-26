破晓传说奥尔芬一刀流怎么玩 霸道一刀流怎么配装

2021-09-26 09:37:26 来源：互联网 编辑：佚名

破晓传说奥尔芬是游戏中的主角，奥尔芬只有有一套伤害极高而且不吃操作的玩法叫做霸道一刀流，那么破晓传说奥尔芬霸道一刀流怎么打？一起来看看吧。

破晓传说奥尔芬一刀流玩法分享

首先看看奥的被动技能：

濒死增伤*4(一般3个 DLC多1个)

爆击增伤*2

反击增伤*2

炎刃突破*4

吃饱增伤*1(DLC)

→这技能组摆明就是要玩家烧到1血

文物的增伤100%当然要开

武器是刷满的魔武9999双攻

饰品就随便一个带反击*4

接着就找浑沌难度的EX王来试刀。

SOP火刀直接放倒→轰霸斩→

霸.道.灭.封

以上只需主角一人，不用队友上buff，不用特地吃增伤的料理，随便一碗清粥吃饱就好。

撇开魔武9999，不用魔武伤害约1/4，同样的配置也可以不爆击打10万起跳。

重点在于反击增伤，反击判定的区间很广，只要boss有攻击动作就能触发反击增伤。

即使boss被放倒了，倒地前的攻击硬质一样判定有效。