开拓者正义之怒聂纽任务怎么做 聂纽任务谜题怎么解

2021-09-26 09:21:51 来源：互联网 编辑：佚名

开拓者正义之怒游戏中有很多任务需要解谜，其中有个聂纽任务中需要解密的地方有很多，那么聂纽任务谜题有几个？一起来看看吧。

开拓者正义之怒聂纽任务攻略

谜宇这一块需要自己操作解密的有8个地方，对话解密的根据聂纽的提示选择就可以了

第一个位置在这里

解谜方法

解密思路就是选择两个图案相同的点击就可以了

第二个在这里，解密思路是一样的，点击两个相同的图案即可

第三个在这里，思路同上

第四个在这里，思路就是将四周的箭头转到对应的方向即可

第五个在这里

第六个

第七个

最后一个