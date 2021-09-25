破晓传说克罗偌斯怎么打 打克罗偌斯用什么角色

破晓传说克罗偌斯是游戏中偏后期的一个敌人，攻击力高血量后打起来非常吃力，那么破晓传说克罗偌斯用什么角色来打，一起来看看吧。
策略注重攻击，可以节省cp不用中途补
操作盾娘，选带复活的女主和妖精复活防护罩杜欧哈林，c位林薇尔
全程使用盾娘防御，找个东西压住对应按键就行
boss基本只会打盾娘和跑去近战的杜欧哈林，即使被打死一两个有奶活着就能拉起来
boss打不动盾娘，即使开时停最高也就几百一刀，盾娘只要有1hp被动必不死，血量之后又会被奶上来，
这样林薇尔能一直输出，很快就打完了
挂机不要选洛和男主，这两近战容易挨打耗cp很高，尤其男主开增幅掉血
破晓传说克罗偌斯是游戏中偏后期的一个敌人，攻击力高血量后打起来非常吃力，那么破晓传说克罗偌斯用什么角色来打，一起来看看吧。破晓传说克罗偌斯打法分享0级就可以比较轻松的挂机打策略注重攻击，可以节省cp不用中途补操作盾娘，选带复活的女主和妖精复活防护罩杜欧哈林，c位林薇尔全程使用盾娘防御，找个东西压住对
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