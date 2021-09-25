云顶之弈丧复婕拉怎么玩 11.18丧复婕拉怎么出装

2021-09-25 09:51:41 来源：互联网 编辑：佚名

云顶之弈丧复婕拉是11.18版本中比较冷门的一个玩法，强度并不弱，婕拉在这个赛季强了不少，下面就为大家分享云顶之弈丧复婕拉的玩法。

云顶之弈丧复婕拉阵容搭配

基础阵容：3复生3丧尸2秘术2斗士2神谕2法师2小恶魔

有法转可以给稻草人，优先上4法，下璐璐

9级补格温

装备：

婕拉：青龙刀、羊刀、大天使(光明更好)

可选的光明装备：其他光明法强装

璐璐：伏击、圣杯

丧尸：日炎、离子、反甲、龙牙等任意肉装

提莫：多余AP装

婕拉的三神装最好不要替换，羊刀、青龙刀配合大天使和法师叠法强是最契合的。婕拉的蓝条是100，青龙刀A一下回18，加上2神谕等于A一下回21，正好A5下放一次技能。

如果是光明青龙刀，或者青龙刀+光明蓝BUFF，可以做到不要2神谕也能A4下放技能，但提莫打AD阵容很有用，最好要有，这样2神谕实际上是白送的羁绊，而且少A一下在羊刀叠起攻速后差距不大，所以光明装备上阿北最推荐的是光明的羊刀和大天使。

阵容站位

常规站位包起来防刺客即可

这套阵容是开局3龙或婕拉较多时最稳定的一个选择，3星婕拉比起2星大眼稳定度更高一些，因为大眼非常吃对位，而婕拉其实还好，并且大眼后期容易伤害不够，而婕拉的技能多一个控制，羊刀青龙刀叠起来之后，甚至可以无限控。

阵容的另一个优势是如果能靠龙族在4阶段早期piao出三星婕拉，基本不需要花多少钱D牌，而省下来的经济可以迅速拉人口上9。到了大后期，打不过还可以转成95。总体来说属于3龙或婕拉特别多的开局的特定玩法，正常情况下不推荐大家硬玩。