怪物猎人物语2草食龙碰瓷流基因怎么搭配 基因怎么选

怪物猎人物语2草食龙是游戏刚开始就能碰到的怪物，草食龙搭配不同的基因有不同的玩法，下面就为大家介绍怪物猎人物语2草食龙碰瓷流基因的选择。
4个无属性宾果，伤害倍率130%，力量、技巧、速度宾果各1个，伤害倍率110%。
主动技能：
因为是三猜宝宝，所以力量、技巧、速度的单体近战攻击必不可少，还要尽可能高概率令魔物产生负面效果，这样可以提升我们的狩猎效率。
“斩击基因「特大」”“剧毒强袭”消耗21点牵绊值，对单体造成无属性大量伤害。中概率令对手中毒3回合。“火龙”必带基因。
“千裂爪基因「中」”“千裂爪”消耗24点牵绊值，对单体造成无属性大量伤害。高概率令对手裂伤2回合。强化2级后80%几率触发裂伤2回合。“千刃龙”必带基因。
“破碎基因「特大」”“地狱破甲”消耗22点牵绊值，对单体造成无属性大量伤害。低概率令对手防御力大幅降低3回合。强化2级后，40%几率触发全属性防御力降低3回合。“鏖魔角龙”必带基因。
当然这个基因也可以替换为其他基因，例如：“冰麒麟”的“透甲角刺”。
被动技能：
“灵魂牵绊基因「特大」”“灵魂牵绊「特」”牵绊值上升量极强提升。携带此基因的宝宝建议去刷灭尽龙，狱狼龙或恐暴龙。
“会心牵绊基因「特大」”“会心攻击牵绊「特」”会心攻击时的牵绊值上升量增加。强化2级后，牵绊值上升量极强提升，携带此基因的宝宝，建议去“古地龙巢”刷“冰牙龙”可高效获得。
“会心基因「特大」”“会心「特」”会心率极强提升。强化2级后，会心率提高16%。携带此基因的宝宝有很多，去你的“兽棚”寻找。
“筋力基因「特大」”“无属性攻击强化「特」”无属性攻击力极强提升。无属性宝宝必带基因。携带此基因的宝宝建议使用“探索票「N」”承接“「探索」密林地带巢穴”偷蛋。
“全属性耐性基因「特大」”“全属性防御强化「特」”全属性防御力极强提升。携带此基因的宝宝有5只，全部都是古龙，建议承接“「探索」火山地带巢穴”，使用“SR票”可高效获得携带此基因的宝宝。如果不喜欢此基因可以自行更换。
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