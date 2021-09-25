破晓传说最珍贵的书在哪 最珍贵的书怎么得

2021-09-25 09:41:01 来源：互联网 编辑：佚名

破晓传说游戏中最真珍贵的书是支线任务沉浸书海的她所需要的一个道具，也是林薇尔的一件武器天仰真眼，下面就为大家分享破晓传说最珍贵的书的位置。

破晓传说最珍贵的书位置分享

最珍贵的书实际上指的是林薇尔的武器天仰真眼，林薇尔是一名法师并且可以使用书本施放法术。篝火旁边的商人可以制作武器，直接在他那里制作天仰真眼即可。

这是林薇尔第二好的武器。不过可惜的是，这件武器在游戏后期才会解锁，完成游戏尾声的主线任务后，通关梅南希亚后再经过20-30小时的游戏时间，才能制作这件武器，所以如果在制造列表里找不到的话，先去做主线任务吧。

来到奥堤里那宫殿一楼的图书馆，把书交给图书管理员即可，她要的另外三本书也是林薇尔的武器(可制作)。

该武器的制作材料及掉落此材料的敌人如下，括号内是敌人的出没位置：

神秘大辉核×6

怒放触手怪(天之楔)

植生触手怪(异界)

岩浆魔偶(贝鲁克火山)

地灵守护者(地灵圣堂)

熔岩魔偶(异界)

铬之蜥蜴(杰兰·赫加拉希)

星灵之苦闷(铁亚伏·赫加拉希)

星灵之疑心(铁亚伏·赫加拉希)

予痛者(异界)

凝聚火灵(贝鲁克火山)

星灵之悲欢(铁亚伏·赫加拉希)

赫盖姆吉尔(杰兰·赫加拉希、铁亚伏·赫加拉希)

妖眼珠×2

星灵的怠惰(铁亚伏·赫加拉希)

群聚乌咪(异界)

虫之辉鳞粉×2

爆破蜂怪(杰兰·赫加拉希)

七光蜂怪(异界)

以上材料都出现在游戏后期的一些区域，在接近游戏尾声时才能进入。