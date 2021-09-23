僵尸世界大战劫后余生枪等级怎么刷 前期怎么刷钱

僵尸世界大战劫后余生游戏中枪械总共有三个等级，想要升级枪等级需要不停的买枪杀僵尸，那么僵尸世界大战劫后余生前期钱怎么获得，一起来看看吧。
不用在剧情捡，直接打简单尸潮模式，单人离线或私人房都行，重点是单人玩就好，手上的钱就会很多。
轻机枪是2级武器，一开场就可以买，没买到就刷第一波尸潮身上钱又很多，够你买好几把，一直刷到机枪出来。
3级枪比较贵也比较麻烦，要先买许可后才能买枪，不过单人金钱资源很够，刷个几波就能买好几次了，职业建议选弹修，技能记得点防御工事就好。
用蓝币购买的1级霰弹枪，射击时比较不会扩散，较不容易误击石车子发出警报或是打爆发出噪音，真要这样的话，也不打紧，直接鼠标中键按住跑路就好，可不要傻傻原地清尸潮，毕竟时间就是金钱。
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