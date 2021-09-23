僵尸世界大战劫后余生怎么跨平台在面对 steam和epic怎么一起玩

2021-09-24 09:31:42 来源：互联网 编辑：佚名

僵尸世界大战这款游戏本来是epic独占的，但是在9月20日登陆了steam平台上，那么这两个平台怎么组队一起玩，下面就为大家介绍一下。

僵尸世界大战劫后余生双平台联机方法分享

1、不管是steam还是epic，进入游戏以后点击邀请，即可选择自己的steam或者是epic好友加速游戏组队。

跨平台组队教程

1、先查看自己的邀请码。

2、输入邀请码即可组队。

3、组队成功。