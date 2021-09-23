开拓者正义之怒召唤流穿什么装备 召唤流怎么玩

开拓者正义之怒一下中有很多职业流派供玩家自行选择，每个职业流派都有自己的玩法，其中召唤流玩起来很舒服，下面就为大家分享开拓者正义之怒召唤流的玩法。
神话道途
首先19智开卡的血融师，咒法专精，增强召唤，高等召唤(虽然对死灵法术的骷髅没效果)。
由于血融师自带一个4级的召唤骷髅，所以延时法术可以不着急点出来，会5环法术之后延时超魔4环的召唤骷髅。
神话1点巅峰召唤，2点法术充裕，3点精通法术充裕，这样就可以3环带8次召唤骷髅，4环带6次召唤骷髅，5环带4次召唤骷髅，基本够用了，3章和书后其实6环以上的召唤就可以带点正常的怪物召唤了。
高等召唤也用的上，为什么不继续用召唤骷髅呢，因为性价比已经跟不上了，6环以前血融师的融血骷髅性价比才比同阶的召唤物要好，这么说吧，增强召唤加上融血，血融师召出的骷髅比先知召出的骷髅简直是2个东西，看ab就知道了。
3级神话之后合书，塞满重赋使命和复原亡灵，这里说一下，拉起的野怪哪怕出图再进图也还是存在的，所以不着急的同学可以尝试带着全图的怪去打boss，极大降低游戏难度。
队友
队友方面带个自建的驯兽师和岱兰，岱兰也学召唤骷髅也就不多说了(轮流召骷髅岂不美哉)，驯兽师3环学加速术，法术全学辅助类的。
再加上本身就会自然召唤(次数真的非常多)还能自发召唤，ps：自然召唤到凶暴野猪之后，剑齿虎什么的已经是能打输出的炮灰了，开战先知祝福，祈祷，驯兽师加速，激发凶性全开，什么boss都难顶。
剩余3个队友带个T，虽然我从来没让他扛过怪，兰兰点第二秘域给的狗子也能当半个近战输出再带2个弓箭手(重点)输出就靠他的，当然召唤物也能打一点输出的，弓箭手当然就带我们的魅魔小姐姐和蜥蜴小老弟啦。
装备
装备方面，何以给t带个召唤三角龙的雕像，好像是打眷泽城时候哪里拿的，免费送的炮灰，每天还能复活一次
我们的主角，带个召唤灵师的酒杯，召唤的二次元性，黄铜鞭(给召唤物可以每轮多攻击一次)黄铜鞭冬阳村幽灵那拿的，这里不用管幽灵，拿了放回去，出地图时候全部拾取虽说有缓慢术的debuff不过不打紧，咱们有钟楼那拿的行动自如的鞋子。
第二章教堂那山洞里拿的什么梦境第二章好东西，佩戴给所有召唤物添加大步流星和意气风发肯定要带的。
第三章商人那买的衬衫，给召唤物武器神圣和污秽属性的衬衫要买，虽然蛮贵的。
驯兽师带那个在麻风拿的+3流血短弓，打中敌人减ac的，所以驯兽师也需要适当点一下精准射击已经远程方面专长，开始点一下余音绕梁和一次加6轮演奏基本也够用了，我从来没唱完过，这里强调一下，驯兽师唱一下，关掉一下，很省的。
驯兽师当辅助其实很好用，加速术，意气风发，唱歌，更可贵的是，他的最高环的自然召唤是不占共用施法次数的而去召唤物存在每级1分钟。
先知会的加buff技能和解除魔法，诅咒什么技能他都会，能给先知省下不少施法次数，可以说是召唤流必带辅助了。
当一张图存在2个boss的时候，如果你是巫妖，那么你甚至可以带其中一个boss去打另一个boss，巫妖给的不死随从可以拿来当射手这样就3射手了。
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