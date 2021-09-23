破晓传说互相理解成就怎么做 需要和NPC对话几次

柯娜精神之桥游戏中有不少太郎的树收集品，这些收集品都分布在地图上的各个区域，下面就为大家分享太郎的树收集品的位置。柯娜精神之桥太郎位置分享腐灵1在离开村庄并前往太郎的树区域后不久，需要清理腐坏区域并释放森林之泪，完成这一目标后，将腐灵放至森林之泪，并引导其到达附近的枝叶上，按【R1】清理掉，然后可以

2021-09-23 | 0