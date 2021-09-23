云顶之弈铁骑光明炮怎么出装 11.18铁骑光明炮阵容怎么玩

云顶之弈11.18铁骑光明炮这套阵容上分很不错，阵容一旦成型伤害特别高，那么云顶之弈铁骑光明炮阵容怎么搭配，下面就为大家介绍一下。
羁绊和角色介绍
早期过度
起手拿大剑或腰带，做卢锡安核心杀人剑饮血或者防装日炎狂徒过渡。前期直接抓质量牌打连胜，标准体系过渡有3光明3圣盾2炮手，刀妹带防装，奥拉夫或者小炮带物理爆发装备，强度特别高!也可以使用人马猪妹克烈+2炮手过渡，如果有丧尸过渡也是挺不错的，圣光游侠过渡也可以。
装备分析
卢锡安：起手拿大剑，多多益善，可做杀人剑，饮血剑，然后再补个轻语，轻语必须做，不然打不动外面的铁卫。多余大剑可以多做基克给赛娜带给卢锡安吃。加里奥：做完卢锡安装备尽量抓前排防装给加里奥带。多拿锁子甲腰带可做反甲，日炎，狂徒。多余防装给芮尔，多余法装给女枪，多余物理伤害装备给小炮。有女妖尽量做保护卢锡安输出。
阵容站位
如上图所示：加里奥放第一排中间顶伤害放大，左右分别放芮尔跟泰坦，武器放卢锡安旁边保护。后排卢锡安缩角站芮尔的另外一边，方便吃芮尔的保护盾，赛娜带功能性装备站卢锡安旁边有控制保护卢锡安被切，小炮也放边上。另外一边放女枪拉散分摊技能。卢锡安和小炮大最远的单位，尽量对位对面C位。后排注意躲控制，卢锡安大招会被打断。如果打刺客，可以把加里奥也放下面，包围起来，防被切。甚至大后期1V1刺客，可以把卢锡安放前面，加里奥带反甲放后面对位。
搜牌节奏
前期连胜打法，速开人口打连胜。用体系3光明3神盾2炮手高强度过渡，2-1升4，2-4升5,3-2升6人口。有连胜看情况也可以3-1开6人口保连胜打压制。3-6光明装备军械库，优先抓卢锡安的爆发装备，其次抓辅助型的比如光明基克，非常好用，有光明偷偷必拿，可以给芮尔或者小炮带，然后再拿前排加里奥的防装。4-1升7人口然后看情况，如果血量健康高于75，质量也还不错，可以抗几波4-4升8大搜质量成型。一般过渡差些，可以在7人口搜1张卢锡安再补补整体2星质量，然后再在5-1升8人口补全2星质量。7人口搜牌搜到厄斐琉斯或者德莱文也可以先用着，搭配铁骑平稳升8，物理装备通用，可灵活变化。8人口4炮手3光明3铁卫2骑士大成，补全2星质量，然后看情况追3星卢锡安或者升9。环境物理系比较多，炮手游侠都很厉害，偶尔还有铁骑破败德莱文，开铁骑光明炮是最合适的。如果法系一堆，一般也是下铁卫挂熊菊的控制，炮手不自带秘术，版本秘术收益也比较低，开强控打法系更好。新版卢锡安的输出爆炸，基本过渡好必吃分，吃鸡也很容易，绝对的版本答案，上分必备阵容!!
克制分析
铁骑光明炮。卢锡安携赛娜再次归来，还是熟悉的中门对狙。搭配4炮手输出爆炸!质量高基本没什么天敌，过渡好必吃分，也很容易吃鸡。新版上分必备阵容!常规搭铁卫很好打同行跟游侠以及德莱文，打刺客也很舒服。打法系圣光大眼跟丧尸95可以下铁卫开强控熊菊应对。
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