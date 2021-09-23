新世界维修工具有什么用 NewWorld怎么修装备

2021-09-23 09:45:29 来源：互联网 编辑：佚名

新世界游戏中一旦装备耐久度快用完的时候就需要去维修，这时候就需要用到维修工具了，那么新世界维修工具怎么用？下面就为大家介绍一下。

NewWorld装备修理方法

身上的装备经过战斗会损失耐久度，死亡会连同背包里的装备一起损失耐久度，耐久度可以通过维修工具恢复。具体方法为对装备按R+鼠标左键。根据装备的等级消耗数量不等的维修工具和金币。

维修工具来源为分解装备，即对装备按S+鼠标左键，同时可以获得少量金币。为防止误分解，重要装备请用L+鼠标左键锁定。由于前期换装备比坏装备快得多，后期垃圾装备又多。

所以维修工具可以放心的用。如果你维修工具实在多的没地方用，可以通过制作做成工具包来维修装备，但是我觉得这是个很亏的买卖，这玩意儿甚至涨不了多少制作经验。

本游戏没有回收装备的商人，没用的装备最终归宿就是拆掉。