新世界水银怎么得 NewWorld水银有什么用

2021-09-23 09:29:59 来源：互联网 编辑：佚名

新世界游戏中水银是非常重要的材料之一，做任务可以获得，那么新世界水银那里多？下面就为大家介绍一下。

New World水银获取方法

这是个非常重要的东西，主要用于传送和制作。固定上限1000点。

来源是主线任务(大量)，支线任务(少量)，怪物掉落，大约5%左右掉率，前期给10点，后期怪物等级高会给的多一些，普通采集少量，需要采集工具上有对应的词条。

特殊采集是某些地图会有水银采集点，但是也给的不多。右下角的地图Reekwater有比较多的采集点，。

另外，偶尔宝箱和怪物也会掉落一些水银瓶，使用可以获得大量水银。前期请把瓶子存起来。