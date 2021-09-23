柯娜精神之桥太郎的树物品有哪些 太郎的树收集品在哪里

2021-09-23 09:25:35 来源：互联网 编辑：佚名

柯娜精神之桥游戏中有不少太郎的树收集品，这些收集品都分布在地图上的各个区域，下面就为大家分享太郎的树收集品的位置。

柯娜精神之桥太郎位置分享

腐灵1

在离开村庄并前往太郎的树区域后不久，需要清理腐坏区域并释放森林之泪，完成这一目标后，将腐灵放至森林之泪，并引导其到达附近的枝叶上，按【R1】清理掉，然后可以看到一段原木，下面就是腐灵。

花神社1

穿过门即可在下一片区域的左边看到这个花神社，引导灵魂到腐坏部分上并将其净化。旁边的水桶里可以找到眼泪。

帽子1

继续往前走，最终可以在右边找到一幢被毁的屋子，引导灵魂从该区域中央到屋子处，然后进入房间打开箱子即可找到此帽子。

腐灵2

从所在位置原路返回到该区域中间，将灵魂引导至附近洞穴并净化，然后进去并按【R1】在石头下面找到这个腐灵。

腐灵3

根据路线继续往前走，来到有一堆高大树木的新主线区域，立即向右转，穿过森林之泪并跳下原木，可以在长着蘑菇的原木下面找到这个腐灵。

腐灵4

走到森林的另一侧，基本上就是在你进来的路的左边，树干上挂着个紫色的果子，果子下面的岩石上可以找到这个腐灵。

腐灵5

从所在位置转身，在一块岩石旁边可以找到这个腐灵。

花神社2

花神社2需要留守山弓箭(剧情解锁)，获得弓箭后返回该地区的主森林，在森林入口附近，来路的左边可以看到一截树干，有个可以射击的水晶，射击水晶可以看到引导你到下一个水晶的痕迹，继续射击所有水晶，直到发现森林之泪。召集灵魂并从挑战开始的地方引导它们，附近就是这个需要净化的花神社。

帽子2

帽子2可以在发现该区域的腐灵帽售卖车时解锁的。

腐灵6

按照路线走到一段巨大的倒下的树干处，不要继续往前走，从倒下的树干末端往下跳，可以在地面上的一块岩石旁边找到这个腐灵。

击败腐化的太郎后自动解锁帽子3。

帽子4

帽子4需要留守山弓箭(剧情解锁)，与高大的树木在同一片区域中，在俯瞰点附近有一朵可以抓的花，利用它到达一片新区域，这个帽子就在箱子里。

小提示：

1.建议在一周目时随手收集路过的收集品，然后在解锁所有能力和传送点并通关主线后再完成全部收集。

2.漏掉的部分可以通关主线后返回标题界面，选择【继续】会回到结局动画之前的时间点，从此处可以返回所有区域并完成收集，通关主线后角色会解锁全部能力且可以前往所有地图区域，会更容易完成收集。

3.许多收集品在初次前往某地区时无法收集，有些是后期剧情自动解锁的。还有一些帽子和腐灵是在主线流程中自动收集的。

4.每个区域在地图界面都会显示收集进度，除了冥想地点。