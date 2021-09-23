暗黑破坏神2重制版物理弓马武器怎么选 物理弓马武器用什么好

2021-09-23 09:13:16 来源：互联网 编辑：佚名

暗黑2游戏中亚马逊这个职业有很多流派，物理弓流派技能非常酷炫，而且伤害也不低，就是比较吃装备，那么暗黑破坏神2重制版物理弓马用什么武器，一起来看看吧。

暗黑破坏神2重制版物理弓马武器推荐

“和谐”符文之语弓

概述：这是新手物理弓开荒过程中最常见的弓，它上面有众多优势，这里不一一分析了，大家看属性就知道。

优点：它最大的两个特点是廉价、快速。廉价体现在两方面，第一是符文只需要最高18#，噩梦后期运气好就能出，最多到地狱女伯爵刷几次就有了;第二是底材易得，很多精华级弓都能做，包括噩梦就开始比较泛滥的刀锋弓(天然4最大凹槽，直接打出来一个白色的找拉苏克打孔即可得到4凹槽，详见宝盒合成上篇)，还有女族长之弓。

不足：伤害略低，多重箭效果不理想。

技能加点改变：按照通用方法加即可，无需改变。

布里撒-多-凯南(俗称大炮)

描述：这是一件很强力的十字弓，它的名字是音译过来的，实际上可以叫“暴风雪大炮”，所以大家都把它叫大炮。虽然是扩展级武器，但一般没必要升级。

优点：它的属性几乎都是十分有利的，第一，提升80%攻速，计算器可算得，只要用其他装备再提升20%攻速，就可以到100IAS的那道坎，而达到3.5f很不错的炮轰速度;第二，它有穿透攻击，据资料显示，这是100%穿透;第三，有很高的伤害，这不用多说，肯定是好事;

再者有冰冷伤害和冻结作用，这可是控场效果很好的属性，一轮炮轰下去，有穿透作用，怪物大片大片被冻住;加防御可以提升一定的安全性;加35的敏捷，相当于又是一大堆准确率和攻击力。另外，可以找拉苏克打孔，然后镶嵌4#符文，产生击退效果。还有，它不是很难出，运气好开荒过程中就能出来。

不足：是十字弓类，攻速慢，尤其是多重箭攻击速度很慢。

技能加点改变：穿透技能一点也不用加了。

鹰角弓

描述：这是一把精华级的弓，有众多优势属性。

优点：看属性就知道了，伤害高，有1的技能，而且无视防御、加很多准确和敏捷，这都对亚马逊有很大的好处。事实上这把弓比较适合射多重箭。

缺点：攻速有点慢，需要90IAS使得多重箭到9f的射速。

技能加点改变：按照通用方法即可。

狂野之弦

描述：新手很实用的弓，是扩展级的，有升级空间，有很多很好的属性，后期一定要升级(图中给出的是升级过后的)。

优点：在总论篇里面思考题出的就是这把弓，它每条属性都很有用，可以大大节约技能点(见下面的技能点改变部分)。

缺点：伤害还是有点低，多重箭不理想，主要用炮轰。

技能加点改变：双倍打击只需加1点，魔法箭只需加1点(因为自带20级魔法箭)。

雷山德的指标

描述：这把弓可以称作“小风之力”，几乎是“麻雀虽小五脏俱全”，后期一定要升级。

优点：各种有用的属性，包括技能、攻速、偷取法力、属性点等。

缺点：攻击力稍低。

技能加点改变：按通用方法即可。