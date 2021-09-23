云顶之弈重骑兵人马怎么完 11.18重骑兵人马阵容怎么组

2021-09-23 09:04:45 来源：互联网 编辑：佚名

云顶之弈11.18版本中重骑兵人马阵容是这个版本很不错的一套上分阵容，玩起来也非常简单，下面就为大家分享云顶之弈重骑兵人马的玩法，一起来看看吧。

云顶之弈重骑兵人马玩法介绍

英雄和羁绊

早期过度

前期体系牌过渡就行，拿克烈猪妹人马，加锤石过渡即可，前期不要D牌，可以连胜连败都行。装备较为好拿，因为大部分都是防装也没人抢，尽量不要1胜一负，存50块保证经济。6人口用50利息慢D三星猪妹人马还有锤石三星就可以上人口，泰坦数量多就追一下不多不用考虑。78人口根据对局环境来考虑。法师可以双秘书，刺客多也可以上武器大师凑铁甲游侠多可以四骑士克的死死的。需要控制也可以上小菊狗熊。

装备分析

人马:反甲+龙牙+泰坦/帽子，有光明的最好带光明的，没有的普通的也可以。猪妹：救赎+狂徒+复活甲，救赎核心装，有光明救赎可以带两个。锤石带一些剩下的法强装就可以。

阵容站位

都是近战，站在第一排就行。锤石放在人马猪妹的后面一点的位置，观察对面主C的位置，跟对面主C站对角保持最远距离，芮尔站在锤石另一侧能给所有人盾

搜牌节奏

前期不要D牌，存50块。上6人口慢D三星。一般3-2拉6人口提一波质量锁血，也可以根据情况，一直吃50利息，用利息慢D三星。猪妹锤石还有人马三星就可以上人口了，泰坦数量多就D一下三星，不多不是特别重要。

克制分析

阵容版本T0，可能有人觉得比较娱乐阵容，其实不是，新版本厄斐琉斯跟刺客都比较厉害。重骑兵刚好克制强势阵容。比较容易吃分且简单，决胜局如果对阵游侠跟刺客也有很大胜算。