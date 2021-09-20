风来之国以石击卵成就怎么做 以石击卵成就解锁条件是什么

2021-09-22 09:43:36 来源：互联网 编辑：佚名

风来之国一下中有不少隐藏成就，其中有个隐藏成就以石击卵想要完成非常简单，不过这个成就没有任何提示，下面就为大家分享风来之国以石击卵成就的完成方法。

风来之国以石击卵成就攻略

以石击卵是游戏中的一个隐藏成就，完成条件为：用地上的杂物击败一个敌人

成就玩法

这是游戏中一个比较容易完成的成就。

我们可以利用约翰的蓄力攻击，将石头打到敌人身上来造成伤害。

很多场景都有这个条件，只要对的准就行了。

关于风来之国以石击卵成就怎么玩就分享到这，希望能帮助大家。