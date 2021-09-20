破晓传说怎么融合武器 装备融合规则是什么

2021-09-22 09:37:51 来源：互联网 编辑：佚名

破晓传说游戏中装备是可以融合的，装备融合后技能也能相互融合，那么破晓传说武器怎么融合？一起来看看吧。

破晓传说武器融合方法分享

融合规则

1.融合的时候是以同位置进行判定，举例而言，武器1跟武器2的第一格技能互相融合，武器1跟武器2的第二格技能互相融合。

2.其中一方的技能格是空着的时候由另外一方的直接填入。

3.两边同位置的技能格使用同样技能时，融合后直接将该技能填入该位置。

4.两边都有技能的情况下会变成封印状态(蓝色字样)。

5.封印状态要在武器被装备时进入战斗提升熟练度来解放，具体而言大概是到★1的时候。

6.虽然有技能组合法则，但另有同属性技能互相合成结果会是同属性、同群组技能互相合成结果会是同群组的规律。不同属性也不同群组时，才会介于两个技能稀有度之间。