开拓者正义之怒怎么叠加命中率 命中率怎么提高

开拓者正义之怒游戏中不少远程职业在攻击的时候总是会出现未命中的情况，不少非常苦恼，那么开拓者正义之怒命中率怎么提高?一起来看看吧。
命中构成
人物最基本的命中构成：基础攻击加值(BAB) + 属性调整值(一般是力量或敏捷) + 武器附魔加值(增强)
叠加方法
1. 大部分同名的加值不能叠加，只能取最高值。比如祝福术+1AB：士气，英雄气概+2AB：士气，同时用了这两个法术，最多也只能+2AB。
2. 不同名的加值可以叠加。比如祝福术+1AB：士气，祈祷术+1AB：运气，同时用这两个法术，就可以叠加变成+2AB。
3. 少部分同名的加值(其他、环境)，来源不同就可以叠加。比如夹击+2AB：环境，包抄+2AB：环境，这两者就可以叠加。
4. 特例：破敌可以额外+2AB：增强，与武器增强附魔+N AB：增强，这两者可以叠加。武器本身的增强附魔可以与魔战士的奥法武器附魔、以及魔化武器和高等魔化武器叠加，比如+1武器，+1的奥法武器附魔，魔化武器(+1)，高等魔化武器(+2)，叠加变成+5武器——但是武器靠buff最多只能变成+5(算破敌就是+7)。
永劫无间游戏中崔三娘是刚出不久的一个角色，太刀是任何角色都能快速上手的一把武器，那么永劫无间崔三娘用太刀怎么连招，一起来看看吧。永劫无间崔三娘太刀连招方法第一种：ACBF右键蓄力左键平A接升龙，瞄准放F1，落地右键二段蓄力。第二种：ACBFACBACA左键平A接升龙，瞄准放F1，然后滑步左键升龙，平
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