僵尸世界大战劫后余生有哪些职业 什么职业厉害

2021-09-22 09:30:52 来源：互联网 编辑：佚名

僵尸世界大战劫后余生是僵尸世界大战的续作，游戏在前作的职业基础上还增加了创行的职业，那么僵尸世界大战劫后余生职业有几个？一起来看看吧。

僵尸世界大战劫后余生全职业介绍

在僵尸世界大战：劫后余生中体验让人心跳加速的全新第一人称视角。升级八个专属职业，分别是枪手、叛逆者、劈砍者、医疗兵、修理师、歼灭者、无人机大师以及新增的尖兵，每个职业都有自己独有的技能和游戏玩法。自定义武器来应对任何生存挑战，在经过特殊修改的每日任务关卡中大获全胜，赢取丰富的额外奖励。

枪手

输出向职业，以手雷和冲锋枪的输出技能为主。

在游戏中属于最为常规的职业，增加输出对于一般玩家而言也是最为舒适的游戏模式，四人团队中有一到二个担任输出会很好用。低难度下更适合使用，高难度中一般。

叛逆者

输出向职业，输出技能偏向C4和霰弹枪。

霰弹枪的输出向职业，增加了霰弹枪性能的技能在高难度下很好用，低难度下更建议使用枪手的枪械技能。

劈砍者

近战和闪避技能为主，都是比较实用的技能。

近战输出向职业，在低难度和高难度都比较不错，能增加近战的容错几率，低难度下很好用，高难度下由于可以连杀吸血也有非常强的独自生存能力。

医疗兵

奶妈职业，技能回复类。

四人团队必备，不管什么难度中都最好有1~2个容错，尤其高难度黑枪不可避免的情况下。

修理师

增加道具获得几率并且拥有较高的载弹量。

比较平庸的职业，增加道具获得的几率一类，可有可无的定位。

歼灭者

燃烧弹和爆炸物等重武器的伤害技能为主。

重武器游戏里都拿不到几次，不建议玩这个职业，本身燃烧弹和爆炸物也不怎么好用。

无人机大师

无人机的默认行动模式是跟随主人并自动攻击靠近的僵尸，包括特殊僵尸。

这将大大提高你的生存能力，让你在进击的公牛和飞扑的潜伏者面前逃得一命。

尖兵

这个职业是游戏中的新职业，目前没有介绍，敬请期待。