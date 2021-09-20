云顶之弈赌螳螂这么玩 11.18赌螳螂阵容怎么组

2021-09-22 09:25:56 来源：互联网 编辑：佚名

云顶之弈11.18赌螳螂这个玩法不能说强度非常高，不过在前中期非常稳定，在目前版本中不要少克制螳螂的阵容已经削弱了，下面就为大家分享云顶之弈赌螳螂的玩法。



云顶之弈11.18赌螳螂玩法分享

基础阵容：6黎明2复苏2神谕2刺

如果上9或有黎明转可以上狗熊开2复生2斗士

装备

螳螂：无尽、正义、复活甲/正义(光明更好)

可选的其他光明装备：火炮、水银

酒桶：狂徒、龙牙、反甲等任意肉装

卡尔玛：多余AP装

皎月：冰心、伏击

豹女：多余AD装

螳螂的三神装中，无尽配合双刺提供输出，正义提供续航，这两个是必备的，第三件最好是光明装备，比如光明复活甲、光明火炮等，来保障螳螂的输出环境和提升容错。

螳螂是必须要有吸血的，如果担心一个正义不够用第三件可以再补一个，由于螳螂主要的伤害来源是技能的AP伤害，所以科技枪可以代替正义，但饮血不行。

阵容站位

阵容解读

这套螳螂的强势期在3阶段到4阶段，螳螂酒桶双三星后锁血非常稳定，一个能打一个能抗，还有黎明的高容错。但5阶段后，由于螳螂是单体伤害，清场太慢，所以需要再养一个两星卡尔玛或三星豹女之类的副C来补伤害，否则很容易谁都打不过，但靠前期的高血量吃烂分非常稳定，玩起来也很容易上瘾。