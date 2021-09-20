超激斗梦境鹰眼刷图技能怎么点 鹰眼刷图选什么技能

2021-09-20 09:38:38 来源：互联网 编辑：佚名

超激斗梦境游戏中有不少职业刷图非常厉害，其中就包括鹰眼，那么超激斗梦境鹰眼刷图带什么技能，下面就为大家介绍一下。

超激斗梦境鹰眼刷图技能推荐

技能推荐

转职被动电流和高科技指挥官能学多少学多少，零件后期缺蓝点满，潜力里智力拉满，由于武器攻击力大幅度降低，所以武器攻击力尽量点满，洞察力，暴击伤害拉满，要搬砖幸运点满

派森这没什么好说的，常用技能，必满

大黄蜂定点输出很高，尤其在一些boss 比如毒气乌鸦，还有峨眉山那个女boss 放技能的时候给他们丢个白嫖半天输出，不过120以后boss普遍有多动症，这技能不太好用了，但是升了蜜蜂之舞后清小怪异常好用，打boss如果单刷的话没击倒boss不推荐用蜜蜂之舞，因为在天上时间很长，很容易挨揍，后期130多级有点鸡肋，用不用看个人习惯吧，想翻身只有等觉醒大哥出来了

监视者这没什么好说的，常用技能，必满

t2链接者，神技，看个人操作习惯，如果习惯的话强烈推荐加满

毁灭者进图就丢，后面很容易给多动症boss顺便一刀砍没，点满后尽量攒到2-3个一起放，因为放了就会重新计算cd，不知道是bug还是什么。如果有2-3个在场上输出很猛

兰斯主要还是清小怪用，如果抓住时机给boss第一下爆发也可以，由于boss普遍多动症，后面激光打中比较难

轰炸机是主要输出技能，尽量攒齐3-4个再放，后面技能多蓝耗高很容易

次元雷达清小怪很好用，打boss也可以用来挡一些不好跑的技能，140武器强化后异常好用，单体aoe都不弱

监督犬，说实话很多时候我都忘了这技能，首先是个近战，经常你绕着boss跑就傻乎乎跟着你跑，其次还有血条常常死于非命，最后cd还长，你还要读条召唤，像战斗激烈的话召唤很容易挨揍，进图招一个聊胜于无吧，目前已经用科罗萨斯炮替换，想翻身估计只有觉醒大哥出来了

无人机传爆，爆发技能，在你大黄蜂等技能超出范围后或者打boss追加伤害用，用好可以一套直接秒剧情boss，cd比较长用处不多，150建议用矢量光炮替换

科罗萨斯炮分为两段伤害，但是cd太长，不过伤害很高，打boss比较好用，可以让boss停几秒，操作流畅的话可以直接秒boss

学了引擎喷射后彻底改变战斗模式，只能你打怪，怪打不到你是什么感受?想想都爽，进boss房间，亮的技能全按一边，你还没按完boss就死翘翘了。