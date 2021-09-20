超激斗梦境鹰眼刷图技能怎么点 鹰眼刷图选什么技能

超激斗梦境游戏中有不少职业刷图非常厉害，其中就包括鹰眼，那么超激斗梦境鹰眼刷图带什么技能，下面就为大家介绍一下。
技能推荐
转职被动电流和高科技指挥官能学多少学多少，零件后期缺蓝点满，潜力里智力拉满，由于武器攻击力大幅度降低，所以武器攻击力尽量点满，洞察力，暴击伤害拉满，要搬砖幸运点满
派森这没什么好说的，常用技能，必满
大黄蜂定点输出很高，尤其在一些boss 比如毒气乌鸦，还有峨眉山那个女boss 放技能的时候给他们丢个白嫖半天输出，不过120以后boss普遍有多动症，这技能不太好用了，但是升了蜜蜂之舞后清小怪异常好用，打boss如果单刷的话没击倒boss不推荐用蜜蜂之舞，因为在天上时间很长，很容易挨揍，后期130多级有点鸡肋，用不用看个人习惯吧，想翻身只有等觉醒大哥出来了
监视者这没什么好说的，常用技能，必满
t2链接者，神技，看个人操作习惯，如果习惯的话强烈推荐加满
毁灭者进图就丢，后面很容易给多动症boss顺便一刀砍没，点满后尽量攒到2-3个一起放，因为放了就会重新计算cd，不知道是bug还是什么。如果有2-3个在场上输出很猛
兰斯主要还是清小怪用，如果抓住时机给boss第一下爆发也可以，由于boss普遍多动症，后面激光打中比较难
轰炸机是主要输出技能，尽量攒齐3-4个再放，后面技能多蓝耗高很容易
次元雷达清小怪很好用，打boss也可以用来挡一些不好跑的技能，140武器强化后异常好用，单体aoe都不弱
监督犬，说实话很多时候我都忘了这技能，首先是个近战，经常你绕着boss跑就傻乎乎跟着你跑，其次还有血条常常死于非命，最后cd还长，你还要读条召唤，像战斗激烈的话召唤很容易挨揍，进图招一个聊胜于无吧，目前已经用科罗萨斯炮替换，想翻身估计只有觉醒大哥出来了
无人机传爆，爆发技能，在你大黄蜂等技能超出范围后或者打boss追加伤害用，用好可以一套直接秒剧情boss，cd比较长用处不多，150建议用矢量光炮替换
科罗萨斯炮分为两段伤害，但是cd太长，不过伤害很高，打boss比较好用，可以让boss停几秒，操作流畅的话可以直接秒boss
学了引擎喷射后彻底改变战斗模式，只能你打怪，怪打不到你是什么感受?想想都爽，进boss房间，亮的技能全按一边，你还没按完boss就死翘翘了。
永劫无间游戏中崔三娘是刚出不久的一个角色，太刀是任何角色都能快速上手的一把武器，那么永劫无间崔三娘用太刀怎么连招，一起来看看吧。永劫无间崔三娘太刀连招方法第一种：ACBF右键蓄力左键平A接升龙，瞄准放F1，落地右键二段蓄力。第二种：ACBFACBACA左键平A接升龙，瞄准放F1，然后滑步左键升龙，平
超激斗梦境游戏中有不少职业刷图非常厉害，其中就包括鹰眼，那么超激斗梦境鹰眼刷图带什么技能，下面就为大家介绍一下。超激斗梦境鹰眼刷图技能推荐技能推荐转职被动电流和高科技指挥官能学多少学多少，零件后期缺蓝点满，潜力里智力拉满，由于武器攻击力大幅度降低，所以武器攻击力尽量点满，洞察力，暴击伤害拉满，要搬砖
永劫无间崔三娘是最近新出的一个角色，使用长枪来打输出非常厉害，但是操作难度也不小，下面就为大家介绍永劫无间崔三娘长枪的玩法。永劫无间崔三娘长枪连招方法第一种：(B)CBF龙王破AACB双跳A右键升龙，瞄准放F1，落地蓄龙王破，哪吒闹海两段，C取消接升龙双跳A。第二种：龙王破AACBF龙王破AACB双
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